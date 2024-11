A temporada terminou para o Passo Fundo Futsal (PFF) na última segunda-feira (18), após a eliminação para o Atlântico, no Gauchão. Com o fim das competições, a diretoria do clube irá fazer um balanço dos pontos positivos e negativos da temporada, na qual o clube completou 10 anos. Além disso, fará uma avaliação dos jogadores e da comissão técnica para a próxima temporada.