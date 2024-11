O Atlântico está classificado para a semifinal do Gauchão de Futsal. O Galo precisava da vitória contra o Passo Fundo Futsal (PFF), após derrota em casa no jogo de ida, e foi isso que aconteceu na noite desta segunda-feira (18). Venceu no tempo normal por 3 a 0 e depois na prorrogação por 1 a 0, garantindo a vaga.