A delegação do Cruzeiro foi recebida com festa na madrugada desta quinta-feira (21) em Assunção, onde vai disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Racing, da Argentina. Cerca de 80 torcedores recepcionaram os atletas. A partida está marcada para este sábado, às 17h (de Brasília), e será realizada no estádio La Nueva Olla.