Definidas as datas das semifinais do Gauchão de Futsal 2024; veja os dias e horários

Todas as partidas terão transmissão ao vivo e com imagens pelo canal de GZH no YouTube. Uruguaianense, Yeesco Futsal, Guarany de Espumoso e Atlântico são as equipes classificadas

20/11/2024 - 17h07min