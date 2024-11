Dia da Consciência Negra Notícia

"Penso em parar de jogar", afirma atleta de futsal vítima de racismo no RS; pesquisadoras apontam caminhos para mudanças

TJD puniu atleta do time adversário com dois jogos de suspensão. No âmbito criminal, investigação está em aberto na Polícia Civil. No Dia da Consciência Negra, Zero Hora ouve os envolvidos e levanta sugestões de como o esporte por auxiliar no combate à discriminação racial

20/11/2024 - 07h00min Atualizada em 20/11/2024 - 12h29min