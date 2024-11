Entre os maiores ídolos da história do Grêmio está um menino nascido no interior de Minas Gerais, na pequena São Geraldo. José Tarciso de Sousa, que morreu em 2018, aos 67 anos, tem uma história que se mistura com a do Tricolor, com gols, vitórias, mas também com a importância da representatividade negra no Rio Grande do Sul.