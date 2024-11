Nossa Voz: o protagonismo de Roger Machado

Os dados do último Censo, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 10,2% dos brasileiros se autodenominam pretos. O número é maior se pardos forem acrescentados na conta — 45,3%. O futebol, no entanto, não segue essa lógica quando se olha para as casamatas dos clubes da Série A do Brasileirão. Ainda que, dentro das quatro linhas, veja-se muitos atletas negros, o mesmo não ocorre entre os técnicos da primeira divisão do esporte mais consumido no Brasil. Entre os 20 clubes, apenas um tem treinador negro.