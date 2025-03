Com três gaúchas, seleção brasileira feminina de futsal inicia preparação para a Copa América

A caxiense Diana Santos está convocada. Bitonto / Divugação

A partir desta segunda-feira (10), a seleção brasileira feminina de futsal começa sua preparação para a 8ª edição da Copa América. Além da busca pelo heptacampeonato sul-americano, o Brasil tentará um outro objetivo.

Será a primeira vez que a competição continental dará vaga para a primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal, marcada para novembro deste ano, nas Filipinas.

O técnico Wilson Sabóia convocou 15 jogadoras para o torneio, entre elas estão três atletas que nasceram no Rio Grande do Sul

O elenco conta com apenas três profissionais atuando no futsal brasileiro: as goleira, Bianca, do Stein Cascavel (PR); Flavi, do Taboão Magnus, de Taboão da Serra (SP); e a pivô Natalinha, também do Magnus.

As outras 12 atletas chamadas atuam em times da Itália, Espanha e Portugal.

A Seleção começa os treinamentos nesta segunda-feira (10), em Lages, Santa Catarina. No dia 20, a equipe embarca para Sorocaba (SP), onde vai acontecer a Copa América.

A última vez que o Brasil sediou o torneio foi em 2009, em Campinas (SP). Em sete edições da competição, a seleção feminina venceu seis (2005, 2007, 2009, 2011, 2017 e 2019). A Colômbia foi a única a interromper a sequência brasileira, em 2015.

Três gaúchas

Entre as convocadas, três jogadoras que nasceram no Rio Grande do Sul. Conheça um pouco mais de cada uma.

Diana - fixa

Natural de Caxias do Sul, Diana atua no Bitonto, da Itália. Prestes a completar 33 anos, ela começou no futebol de campo, vestindo a camisa do Juventude.

Em 2007, passou para o futsal, defendendo o Chimarrão, de Estância Velha. Seguiu para Santa Catarina e jogou no Kindermann, de Caçador, no Barateiro, e no Leoas da Serra. Desde 2021, atual na Itália.

Tampa - ala

Lediane Marcolan, a Tampa, nasceu em Constantina, no norte do Estado. Aos 34 anos, ela veste a camisa da Seleção desde 2014.

Tampa representa a região Norte do Estado. Conmebol / Divulgação

Se destacou no futsal do Female, de Chapecó (SC), tendo ido para a Itália em 2017. Entre idas e vindas, jogou no Pescara, no Ternana, no Tiki Taka Planet e mais recentemente no Bitonto.

Lucileia - pivô

Lucileia foi eleita melhor do mundo em 2013. DIVULGAÇÃO, CBFS

Com 41 anos, a santo-angelense Lucileia Renner Minuzzo, é a atleta mais experiente do grupo atual. Junto com Diana e Tampa, é mais uma a vestir a camisa do Bitonto, da Itália. A pivô joga fora do país há mais de 10 anos.

As convocadas