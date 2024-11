O início da safra de camarão em 2025, que começa em 1º de fevereiro e vai até 31 de maio, deve ser desafiador para os pescadores do sul do Estado, segundo o secretário de Pesca de Rio Grande, Bercílio Silva. Ele aponta que, inicialmente, a captura do crustáceo será difícil, mas pode melhorar a partir de março, quando as condições climáticas favorecem o desenvolvimento do camarão.