Homem é morto após invadir casa e agredir ex-companheira em Sapiranga 

Um homem de 35 anos foi morto na noite de domingo (23) após invadir a casa de ex-companheira, agredi-la e ameaçar assassina-la. O caso aconteceu no bairro Centenário, em Sapiranga, no Vale do Sinos.

Segundo a Brigada Militar (BM), por volta de 20h, o homem invadiu a casa da ex-companheira, de 46 anos. Testemunhas relataram à BM que o homem agrediu a mulher e a a filha dela, de 19.

Após a agressão, o homem saiu da casa, localizada na Rua Machado de Assis, prometendo que voltaria para matar as mulheres. Quando retornou ao endereço, deparou-se com o pai da mulher, um idoso de 71 anos, com quem entrou em luta corporal. O ex-sogro atirou contra o homem para defender a filha e a neta.

Ao chegar no local, os agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar encontraram o homem caído na calçada. Ele morreu no local.

O ex-sogro fugiu da casa após o disparo. Segundo o delegado Clovis Nei da Silva, titular da delegacia de Sapiranga, até a manhã desta segunda-feira (24), ele não havia sido encontrado. A arma também não foi localizada.

De acordo com o delegado, ambos tinham antecedentes criminais: o idoso por ameaça e o ex-genro por ameaça e lesão corporal.