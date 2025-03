Atleta de Bento Gonçalves tem vitória histórica no Jungle Fight

O lutador da Garra Team entrou no octógono no evento número 135.

Bento Gonçalves ganhou destaque no mundo do MMA. Isso porque o atleta da cidade, Rafael Sanson, de 28 anos, teve uma vitória histórica na largada no Jungle Fight, maior evento de artes marciais mistas das Américas.

O bento-gonçalvense derrotou o peruano Diego Rojas, de 30 anos — que somava quatro triunfos seguidos no Jungle Fight — na estreia do torneio na noite de sábado (22), em Brasília. O lutador da Garra Team entrou no octógono no evento número 135.