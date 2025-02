JVT FIGHT NIGHT 7 reúne atletas de lutas marciais para competição

Neste sábado (15), acontece o Campeonato JVT Fight Night 7, em Caxias do Sul. Serão mais de 20 combates, que iniciam às 15h, no CT JVT (Jorge Velho Team), na Rua Sinimbu, 1206.

A Academia que sediará a competição é a de Jorge Velho, professor de Educação Física, voltado para lutas. No torneio, haverá disputa de cinturão K1 Profissional (até 86 kg) e contará com atletas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que praticam lutas marciais como boxe, kickboxing, muaythai e MMA.