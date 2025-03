Jogadoras do América-MG denunciam suposto caso de assédio em jogo contra o Juventude

Partida foi realizada na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Porthus Junior / Agencia RBS

A partida entre Juventude e América-MG, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino, ficou marcada por denúncias de suposto caso de assédio sexual na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. De acordo com os relatos de quatro jogadoras, que prestaram boletim de ocorrência junto à 8ª Delegacia de Polícia Regional de Bento Gonçalves, as falas teriam partido do assistente de arbitragem Claiton Tim.

Conforme apurado por ZH, ainda antes do início do jogo o profissional, que se comunicava com outro integrante da arbitragem através do rádio, teria falado que iria "pegar o WhatsApp de algumas jogadoras, porque elas estavam lisinhas", referindo-se ao fato de as atletas estarem depiladas.

Outro fato também ocorreu no segundo tempo, quando uma atleta do Juventude passou mal e vomitou. Uma adversária reclamou com a arbitragem que isso sempre acontecia com aquela jogadora, e o mesmo profissional de arbitragem teria afirmado que a atleta sempre vomitava porque "estava grávida desde o ano passado".

Logo que a partida foi encerrada, as jogadoras do América-MG entraram em contato com a equipe de Força Tática que fazia o policiamento do confronto, e relataram o interesse em registrar ocorrência. Em seguida, quatro atletas se encaminharam à delegacia de Bento Gonçalves e prestaram depoimento, relatando a situação.

A reportagem contatou a CBF e a entidade manifestou-se por meio de nota oficial afirmando que: "informa o afastamento do assistente de arbitragem Claiton Tim, da Federação Gaúcha de Futebol, até o final da apuração da denúncia de assédio" a entidade máxima do futebol brasileiro completou dizendo que "caso seja considerado culpado, o assistente será banido da arbitragem".

Veja a nota oficial da CBF

A Comissão de Arbitragem da CBF informa o afastamento do assistente de arbitragem Claiton Tim, da Federação Gaúcha de Futebol, até o final da apuração da denúncia de assédio feita por atletas do América-MG na partida contra o Juventude, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino A1.

Caso seja considerado culpado, o assistente será banido da arbitragem. A CBF irá solicitar também ao STJD e às autoridades policiais uma investigação rigorosa do caso. A CBF reafirma seu compromisso no combate ao assédio e também contra todo tipo de preconceito no futebol.

Veja a nota do América-MG sobre o caso

O América Futebol Clube vem a público manifestar seu profundo repúdio e indignação diante de um episódio repugnante ocorrido neste sábado (22), na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro Feminino.



Após a partida contra o Juventude, em Bento Gonçalves, atletas de nossa equipe registraram um boletim de ocorrência e prestaram queixa em uma delegacia da cidade contra um dos árbitros auxiliares do jogo. Antes do início da partida, através do rádio comunicador, entre seus pares de profissão, o profissional proferiu palavras e piadas de cunho sexual, se referindo às nossas atletas, em um comportamento absolutamente inaceitável e que configura grave ofensa.



O Clube confia que as autoridades competentes atuarão com rigor na apuração dos fatos e na aplicação das sanções ao agressor. Na próxima segunda-feira (24), enviaremos um ofício à CBF, relatando o ocorrido e colocando-se à disposição para colaborar com as investigações e com a implementação de medidas que previnam a reincidência de casos como este.



O América Futebol Clube reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente esportivo respeitoso e livre de qualquer forma de violência ou discriminação.

Veja a nota oficial do Juventude

"Diante do relato de atletas do América-MG, que alegam assédio por parte de um membro da equipe de arbitragem, após a partida que marcou a estreia na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Esporte Clube Juventude vem a público prestar solidariedade às Spartanas e condenar com toda a veemência os atos relatados.

O E.C. Juventude espera que as autoridades possam apurar o caso de forma rigorosa. O Clube também se coloca à disposição para auxiliar no que for possível para que haja a elucidação dos fatos".

Veja a nota oficial da FGF

A Federação Gaúcha de Futebol - FGF e a Comissão Estadual de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul - CEAF/RS estão acompanhando os desdobramentos da denúncia de assédio por parte de assistente de arbitragem, na partida entre Juventude e América-MG, no sábado (22), pela primeira rodada do Brasileirão Feminino A1.