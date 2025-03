Juventude perde para o Azuriz-PR em jogo-treino no Alfredo Jaconi

A manhã de sexta-feira (21) serviu para o técnico Fábio Matias observar os jogadores reservas do Juventude em teste preparatório para a disputa do Campeonato Brasileiro. E o Verdão saiu de campo derrotado, de virada, por 2 a 1, pelo Azuriz-PR, no Alfredo Jaconi. A atividade aconteceu com portões fechados.