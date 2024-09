Um zagueiro oriundo da base do Grêmio vem ganhando moral com o técnico Renato Portaluppi e deve ser cada vez mais assíduo na equipe no Brasileirão. Elogiado pelo treinador pelo rendimento nos treinos, o jovem Natã Felipe, 23 anos, subiu na hierarquia dos defensores e vira alternativa para compor a defesa tricolor na partida contra o Bragantino, no domingo (15), em Bragança Paulista.