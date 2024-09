Uma das missões do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, nesta semana será definir a sua dupla de zaga. Prestes a serem liberados pelo departamento médico, Rodrigo Ely e Jemerson em tese são os favoritos para atuar no domingo (15), contra o Bragantino, já que Kannemann está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Contudo, o treinador também tem à disposição para o setor Pedro Geromel, Natã Felipe e Rodrigo Caio.