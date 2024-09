O Grêmio tem um alerta ligado no início da data Fifa. Na reapresentação do elenco, marcada para esta quinta-feira (5), apenas três dos sete zagueiros estarão à disposição do técnico Renato Portaluppi visando o jogo diante do Bragantino, na volta do Brasileirão, em 15 de setembro, no Estádio Nabi Abi Chedid.