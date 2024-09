Após as eliminações nas copas no mês de agosto, resta ao Grêmio apenas o Brasileirão para disputar neste ano. Ainda assim, o calendário tricolor será relativamente apertado em setembro, depois da data Fifa: serão quatro jogos em 14 dias. Depois da derrota para o Atlético-MG no retorno à Arena, no primeiro dia deste mês, o time ficará duas semanas sem entrar em campo.