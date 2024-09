O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, tem um dilema à vista no setor ofensivo. Para a partida contra o Bragantino, no dia 15 de setembro, o treinador tem boas chances de contar com o retorno de Pavon, em fase final de lesão muscular. Contudo, o argentino precisará disputar posição ou com o colombiano Monsalve, que vive bom momento, ou com Cristaldo, já afirmado no time titular.