Após a derrota para o Atlético-MG, por 3 a 2, no domingo (1º), o técnico Renato Portaluppi falou sobre a situação do centroavante Diego Costa. O jogador de 35 anos não tem atuado em razão de dores no púbis. Sua última partida foi em 17 de agosto, na derrota para o Bahia por 2 a 0 no Alfredo Jaconi.