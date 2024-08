Depois de 13 dias da eliminação na Copa do Brasil, o Grêmio também se despediu da Libertadores. Na noite desta terça-feira (20), no Maracanã, o Fluminense venceu o Tricolor por 2 a 1 no tempo normal. O resultado levou a disputa para os pênaltis, que também foi vencida pelos cariocas, com o placar de 4 a 2. Agora, no restante de 2024, sobra o objetivo de terminar o Brasileirão sem mais sustos.