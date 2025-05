Ucrânia: líderes da Europa chegam a Kiev em meio a pressão por cessar-fogo de 30 dias

Os líderes da França, Alemanha, Polônia e Reino Unido chegaram hoje a Kiev, capital da Ucrânia, e se encontraram com o presidente do país, Volodymyr Zelensky, em uma demonstração conjunta de apoio. A viagem acontece enquanto se intensificam os apelos europeus, juntamente com o presidente dos EUA, Donald Trump, para que a Rússia concorde com um cessar-fogo de um mês para a guerra.