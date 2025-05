Temos um jogo duro contra o Bragantino

Treinador tricolor ganhou opções para montar seu time. Lucas Uebel / Grêmio

Passado o jogo horrível que o Grêmio fez contra o Atlético Grau, pela Sul-Americana, agora é hora de se concentrar no Campeonato Brasileiro e o confronto não é nada fácil. O Bragantino é vice-líder do Brasileirão, à frente do Flamengo e empatado em pontos com o líder Palmeiras.

O Braga começou a temporada muito melhor do que terminou a do ano passado e certamente vai nos dar muito trabalho. Não podemos, de jeito nenhum, entrar mole como entramos no jogo do meio da semana.

Mano Menezes terá retornos importantes para essa partida. Marlon, Braithwaite, Dodi, João Pedro, Amuzu, entre outros, estarão à disposição do treinador.

Não tenho dúvidas que se tivéssemos vencido bem na Sul-Americana, a Arena teria muito mais gente que no jogo contra o Santos, no final de semana passado.

Sei que o torcedor, inclusive, está desanimado com as atuações do time. Mas a presença da nossa torcida é fundamental para tentarmos os três pontos. Precisamos voltar a fazer da nossa casa uma aliada do time.

Leia Mais Sem tempo para ajustes, Grêmio tenta sobrevivência em maratona de maio

Não podemos aceitar perder pontos na Arena. O Grêmio precisa retomar a força do seu fator local. É hora de deixar o ranço de lado e se fazer presente.

Promoção para as mulheres

Para esse jogo, a Arena divulgou uma boa promoção de Dia das Mães. Mulheres terão 50% de desconto nos setores Gramado, Gold e Superior.

Arrasta a tua mãe para a Arena e bora apoiar o Grêmio nesse jogo! Uma vitória faz o Tricolor saltar bonito na tabela do Brasileirão!