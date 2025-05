O grande desafio para o Grêmio de Mano Menezes

A quarta-feira (7) de futebol assustador precisa ficar para trás. Embora os efeitos dela persistam. O Grêmio recebe o Bragantino no fim da tarde deste sábado (10) com previsão de público de 20 mil pessoas . Só contra o Caxias na abertura da temporada, o Pelotas e o Grau, o Grêmio recebeu menos do que isso. A adesão tímida do torcedor reflete o campo .

O Bragantino teve roteiro parecido ao do Grêmio em 2024 e escapou por um fio do rebaixamento. Porém, se reconfigurou, mudou peças e apostou no técnico Fernando Seabra. Ele assumiu na reta final da Série A e evitou a queda. Mesmo com a campanha mediana no Paulistão e com classificações nos pênaltis na Copa do Brasil (contra Souza e São José), Seabra seguiu o trabalho e remontou o time, que recebeu novas caras e mandou outras adiante (casos de Luan Cândido e Vitinho, hoje na Dupla).