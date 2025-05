O provável time do Inter contra o Botafogo

Técnico Roger Machado deve promover alterações e apostar em um time misto. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Após perder para o Atlético Nacional-COL por 3 a 1, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o Inter muda o foco para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (11), às 20h, o time enfrenta o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Em função da partida decisiva contra o Nacional-URU, pela competição continental, na próxima quinta-feira (15), e do gramado sintético do estádio do Botafogo, Roger Machado irá poupar alguns titulares na partida pelo Brasileirão.

Na defesa, nenhuma alteração com relação ao time que começou contra o Atlético Nacional deve ser feita. Já no meio, três jogadores podem ganhar espaço entre os 11 iniciais. No ataque, a ausência de Valencia, lesionado, deixa Lucca como favorito.

O provável time do Inter

O Colorado deverá entrar em campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia, Oscar Romero, Bruno Tabata e Wesley (Gustavo Prado); Lucca