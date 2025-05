Grêmio recebe Bragantino na Arena para se afastar do Z-4 do Brasileirão

Mano Menezes conta com o retorno de quatro opções para escalar o time. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Antes de decidir seu futuro na Copa Sul-Americana, na próxima semana, o Grêmio terá o Bragantino pela frente no Brasileirão. Neste sábado (10), às 18h30min, o Tricolor recebe a equipe paulista na Arena pela oitava rodada da competição.

Após deixar a zona de rebaixamento com a vitória sobre o Santos no último final de semana, a equipe de Mano Menezes tenta seguir somando pontos para se afastar de vez do Z-4 do campeonato.

O técnico terá algumas opções a mais para escalar a equipe. Após a preservação de João Pedro, Dodi e Braithwaite contra o Atlético Grau, o trio estará de volta para a partida deste sábado. Além dos reforços que ficaram em Porto Alegre descansando, a comissão técnica também contará com outros acréscimos para o grupo de jogadores.

Marlon é outro que volta ao time titular. O lateral-esquerdo não pode ser utilizado pelo Grêmio na Copa Sul-Americana por já ter atuado pelo Cruzeiro na competição. Mas além da opção a mais para o setor defensivo, Mano também terá outros acréscimos vindos do departamento médico.

Amuzu e Aravena também treinaram com o restante dos companheiros na última sexta-feira e devem ser relacionados para o jogo na Arena.

Situação na tabela

Em 13º lugar, com oito pontos, o Grêmio tentará ampliar a distância para a zona do rebaixamento. Com sete pontos, e em 17º lugar, o Fortaleza é o primeiro clube dentro do Z-4. Até o momento, as duas vitórias gremistas na competição aconteceram dentro da Arena. Além de ter batido o Atlético-MG na estreia, o Tricolor venceu o Santos em Porto Alegre.

O adversário

Em alta no Brasileirão, o Bragantino faz da solidez defensiva a marca da sua campanha. Após levar quatro gols nas duas primeiras rodadas, empate com o Ceará e derrota para o Fluminense, a equipe de Seabra só foi uma vez vazada nas últimas cinco rodadas. Levou um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na Vila Belmiro, e aposta na manutenção da força do setor contra o Grêmio.

O time paulista terá os desfalques do goleiro Lucão, o lateral-esquerdo Guilherme e o atacante Fernando. Sasha, Laquintana e Isidro Pitta dividem o posto de artilheiros da equipe, com dois gols cada.