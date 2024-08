Renato se equivocou na estratégia e o Grêmio acabou eliminado da Libertadores

O primeiro tempo do Grêmio no Maracanã foi nulo na noite desta terça (20). Nenhum chute a gol. Não atacou e se defendeu mal. A escalação equivocada de Renato Portaluppi, sem colocar um articulador no meio-campo, fez com que o Tricolor fosse uma presa fácil para o Fluminense, que chegou a abrir 2 a 0. Tomou uma roda.