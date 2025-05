O torcedor gremista precisa entender o que está em jogo neste sábado

Até esta sexta-feira, só 2,8 mil ingressos vendidos para Grêmio x Bragantino. Duda Fortes / Agencia RBS

A procura por ingressos é pífia para Grêmio x Bragantino, neste sábado, 18h30min. Até o final da tarde desta sexta-feira, só 2,8 mil foram vendidos e há projeção de 20 mil pessoas na Arena. O torcedor gremista não está entendendo.

O time não ajuda, eu sei, mas quem cai é a instituição. E não Jemerson, Volpi ou Camilo. O fator local é o oxigênio para escapar desde já.

Lembra do ano passado, com enchente e sem Arena? Pois é. Os adversários de Z-4 jogam em casa nesta oitava rodada do Brasileirão. Fortaleza, contra o Juventude. Vitória, diante do Vasco. Santos e Ceará, na Vila Belmiro.

É impossível o Grêmio voltar ao Z-4 mesmo que perca para o Bragantino, mas só por que há confrontos diretos nessa briga. Logo ali adiante, Mano Menezes terá as Copas, do Brasil e Sul-Americana, para se preocupar.

Em ambas (CSA e Godoy Cruz), tem de ganhar para sonhar com algo que não seja apenas não cair. O sonho alimenta a alma. Se se não criar gordura, Mano talvez tenha de sacrificar algum jogo de mata-mata.

Jogo difícil com torcida, pelo rendimento do time, diante de um descansado e completo Bragantino? Muito pior sem. O torcedor do Grêmio tem de entender isso.