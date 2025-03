Temos condições de levar uma vantagem para o segundo Gre-Nal

Chegou o grande dia para nós gremistas. O dia do primeiro jogo da final do Gauchão, na nossa casa .

Temos a oportunidade de começar a final diante do nosso maior patrimônio, o nosso torcedor. É ali que começa o primeiro passo para a tão sonhada conquista do octacampeonato.

Viva este dia de Grêmio da melhor forma possível. Vista o seu manto sagrado, aquele que mais te deu alegrias até hoje. Confraternize com os amigos no entorno do estádio, fale do Grêmio com amor, conte por que você acha que podemos levantar mais essa taça, defenda seus argumentos.