O Grêmio espera contar com Diego Costa na partida contra o Bragantino, no dia 15. Fora dos últimos três jogos por conta de dores no púbis, o atacante fará tratamento nas próximas duas semanas sem jogos, e o planejamento é que seja relacionado para a viagem a Bragança Paulista. Contudo, o centroavante terá de disputar posição com Braithwaite.