Grêmio terá no Gre-Nal 445 uma liderança crescente no elenco para buscar o octa do Gauchão

Villasanti marcou dois gols em Gre-Nais. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Vem do Paraguai, quase na fronteira com a Argentina, o capitão que levará o Grêmio a campo na Arena neste sábado, às 17h45min, no primeiro Gre-Nal da decisão do Gauchão 2025. Villasanti chegou a Porto Alegre como uma aposta, mas que se afirmou após três anos e sete meses de bom futebol.

Ele é uma liderança evidente no vestiário e no ambiente restrito a jogadores, comissão técnica e direção. O paraguaio segue os passos de Geromel, referência no clube para funcionários, e divide com Kannemann e outros companheiros o posto de interlocutor do grupo com a direção.

Depois de estrear em Gre-Nal como capitão no empate em 1 a 1 na Arena na fase de grupos deste Gauchão, Villasanti novamente usará a braçadeira. O volante mais uma vez terá a responsabilidade de comandar de dentro do campo os colegas.

— Uso hoje, com orgulho e responsabilidade, a braçadeira de capitão, mas é preciso deixar claro que nosso vestiário conta com diversos líderes que estão dentro e fora de campo. Jogadores experientes, de personalidade e de muita técnica. Cada liderança do nosso grupo tem a sua característica específica e todos contribuem para união e fortalecimento da equipe — disse o volante, por meio de sua assessoria de imprensa.

Volta por cima

Querendo ou não, Villasanti acabou como uma das referências do Grêmio. Contratado no meio de 2021, durante a luta contra o rebaixamento, o volante já viveu os altos e baixos da profissão em Porto Alegre. Sem muitas oportunidades, fez parte do time rebaixado na temporada que chegou ao Brasil. Mas deu boa resposta em 2022, na campanha do acesso. No ano seguinte, que teve Suárez como protagonista, o volante foi eleito para a seleção do Brasileirão. E mesmo com as oscilações de 2024, terminou com moral uma temporada difícil.

As dificuldades vividas no ano passado afloraram uma característica do jogador. Discreto e pouco falante em frente aos microfones e câmeras, passou a ser uma das vozes mais fortes dentro do vestiário. Uma liderança que ajudou a Renato Portaluppi e a direção a manter o grupo focado em 2024. Mesmo nos momentos de cobranças mais duras. Era ele um dos jogadores a acalmar ânimos quando alguém reclamava dos colegas após partidas ou treinamentos, mas também um dos que cobravam para tirar melhor rendimento dos companheiros. Esse processo o colocou em um patamar mais alto na hierarquia do vestiário.

Villasanti em Gre-Nais

Além da referência técnica, e da liderança, Villasanti é o jogador gremista do grupo atual com mais Gre-Nais disputados pelo Grêmio. O paraguaio é também quem mais marcou gols pelo Tricolor contra o Inter, com dois. João Pedro e Braithwaite, com um cada, terão a chance neste sábado de alcançar o companheiro.

— O Grêmio quer o título gaúcho e jogaremos pra ganhar. Voltaremos a ter um clássico na final e temos pleno conhecimento da importância redobrada deste tipo de confronto numa decisão. Independentemente de qualquer marca, nosso objetivo é a conquista do título estadual — projetou Villasanti.

E para erguer pela primeira vez uma taça pelo Grêmio, será preciso melhorar o retrospecto em clássicos. Após nove confrontos, Villasanti saiu vitorioso com o Tricolor em três partidas. Nos outros seis jogos, são cinco derrotas e um empate.