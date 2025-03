Veículos do Grupo RBS ganham novos espaços de opinião

Além disso, terá presença diária como colunista em GZH. Tanto na rádio quanto no digital e no impresso, vai opinar sobre as principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. Jornalista e publicitário, já vinha escrevendo artigos em ZH e GZH desde dezembro. Uma curiosidade: Wainer é neto do icônico jornalista Paulo Sant’Ana, falecido em 2017, que por décadas atuou nas mídias da RBS.