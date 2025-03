Técnico do Juventude avalia preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro

Fábio Matias terá a última semana de preparação para o confronto. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude começa a semana de estreia no Campeonato Brasileiro. A estreia será, no próximo sábado (29), às 18h30min, diante do Vitória, no Estádio Alfredo Jaconi. Antes, o Ju teve o último jogo-treino e empatou com o Criciúma em 2 a 2.

— Um desempenho como protagonista dentro do nosso estádio. É um jogo pra você fazer observação. Nós tivemos o jogo de sexta, alguns atletas tiveram um bom desempenho, inclusive entraram no decorrer do teste contra o Criciúma também, tendo um ótimo desempenho. Você tem que fazer esse tipo de jogo com equipes de Série A e Série B, pra que você consiga mensurar o quanto você está fazendo um bom trabalho, o quanto você está evoluindo dentro disso, e pra nós o jogo-treino foi muito bom, principalmente por observar e visualizar algumas situações individuais e pontuais de alguns atletas — avaliou Fabio Matias, que completou:

— A gente teve o Gauchão, alguns jogadores tiveram pouca minutagem, então os dois jogos-treinos (Criciúma e Azuriz) serviram muito pra isso, pra gente conseguir fazer essa observação, a avaliação, pra que a gente saiba da melhor forma possível e fazer as boas escolhas a partir do Brasileiro.

As últimas semanas de treinamentos do Juventude foram de grande intensidade. Fábio Matias avaliou isso para o Campeonato Brasileiro.

— É uma necessidade você ter intensidade. A gente teve uma semana de carga alta, então não é uma semana, nós não nos preparamos pra jogar contra o Criciúma ou Azuriz. Os jogos são complementos de treino pra nós, então os atletas nossos com certeza vieram com carga mais alta do que o normal. O que importa pra nós no momento é visualizar o quanto, o que a gente fez, o quanto que a gente visualizou, o quanto que a gente colocou em prática, deu certo — comentou Matias.

Agora o Juventude entra na última semana de preparação para o inicio do Brasileiro. Momento dos ajustes finais.

— Variedade tática, variações em relação ao modelo, ideia de construção, em relação àquilo que a gente tem feito e formatado com algumas mudanças, algumas alterações também da ideia do modelo — finalizando.