Com objetivos alcançados e foco na Série C, veja os números do Caxias no início da temporada

Time do técnico Luizinho Vieira continua preparação para a Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do técnico Luizinho Vieira atingiu, até o momento, os objetivos propostos para o início da temporada. O time grená chegou à semifinal do Gauchão, garantiu vaga na Copa do Brasil 2026 e avançou até a segunda fase da competição nacional, sendo eliminado pelo Fluminense. Agora, terá o foco total no sonhado acesso à Série B.

Em 12 jogos disputados em 2025, o Caxias venceu cinco, empatou dois e perdeu cinco. Foram 12 gols marcados e 16 sofridos. O aproveitamento é de 47,22%. Em oito jogos, o time balançou as redes e em cinco oportunidades não foi vazado.

— A Série C é outra competição com adversários do mesmo nível. No ano passado, o Caxias teve muitas dificuldades e foi escapar no último jogo. Essa margem de entendimento que a gente teve contra as grandes equipes (Fluminense, Grêmio e Inter), a gente vai colocar dentro da Série C. Justamente com essa atmosfera esperamos ter uma caminhada mais tranquila, e obviamente chegar à classificação para a Série B — comentou o técnico Luizinho Vieira.

Nos 12 jogos já disputados na temporada, o zagueiro Lucas Cunha é o jogador com mais tempo em campo. Foram 929 minutos. O atacante Richard é o segundo, com 863 minutos. Richard e o volante Paulinho participaram de todos os jogos da temporada até agora, como titulares ou entrando nas partidas.

Os goleadores do Caxias são o meia Tomas Bastos e o zagueiro Alisson com três gols. O camisa 10 fez dois diante do Dourados-MS na primeira fase da Copa do Brasil e um na derrota por 3 a 1 para o Inter, na semifinal do Gauchão. Já o defensor fez gols diante de Brasil-Pel, São José-PoA e Fluminense.

Além dos dois, mais cinco jogadores do Caxias já fizeram pelo menos um gol na temporada: o volante Pedro Cuiabá, o meia Nicholas e os atacantes Iago, Gustavo Nescau e Richard.

Números do Caxias em 2025

12 jogos

5 vitórias

2 empates

5 derrotas

12 gols marcados

16 gols sofridos

47,22% aproveitamento

Jogadores com mais minutagem

Lucas Cunha - 929 minutos

Richard - 863 minutos

Alisson - 826 minutos

Kelvyn - 811 minutos

Goleadores

Tomas Bastos e Alisson - 3 gols

Richard - 2 gols

Mais vezes titular

Lucas Cunha - 11 jogos

Richard, Pedro Cuiabá e Pedro Cuiabá - 10 jogos