Maicon Roncen inicia segunda temporada na Copa Truck

Caxiense busca pódio em sua segunda vez competindo na categoria. Vanderlei Soares / Divulgação

Neste final de semana começa mais uma temporada da Copa Truck, no Autódromo de Campo Grande-MS. Natural de Caxias do Sul, Maicon Roncen iniciará sua segunda temporada completa na competição.

Maicon disputa a classe Super Truck Elite, e chega com foco no tão esperado pódio. Para isso, a equipe refez toda a parte elétrica do caminhão, afim de sanar problemas de excesso de emissões, como ocorreram na temporada passada.

— A primeira etapa sempre é um desafio, para verificar na prática todos os acertos mecânicos realizados no recesso, mas estou confiante com o trabalho realizado pela equipe e espero conquistar um pódio — disse Roncen.

A programação começa no sábado (22), com o classificatório, às 14h. No domingo (23), as corridas terão início a partir das 12h10min. O classificatório será transmitido pelo YouTube, bem como as corridas, que também tem serão exibidas ao vivo nos canais Band e SporTV.