Atletas do projeto Semente Conquista garantem pódio em competição de skate RTMSH

Programação também contou com apresentação de DJs. Ryan Teixeira / Lemoonflowers / Divulgação

Na tarde do último domingo (16), Caxias do Sul, recebeu o campeonato de skate RTMSH. O evento aconteceu na Quadra do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás.

Os alunos Lucas Pontes, Leonardo Pontes e Lucas Ramos, do Projeto Social Semente Conquista, participaram da competição e conquistaram o pódio na categoria iniciante. Os gêmeos Lucas e Leonardo Pontes (13 anos) garantiram ouro e prata, respectivamente, enquanto Lucas Ramos (12 anos) obteve o terceiro lugar.

O Projeto Social Semente Conquista começou em julho de 2018, liderado pelo DJ Hood, e desde então acolhe crianças e adolescentes, dos seis aos 16 anos, do Loteamento Caxias. No local, acontecem diversos trabalhos de socialização e atividades recreativas, como aulas de futebol, artesanato, desenho, danças urbanas, jiu-jitsu e grafite.

Em 2022, uma Mini Rampa de Skate foi inaugurada no espaço do projeto, permitindo aulas de skate. Atualmente, as atividades acontecem nas sextas-feiras para avançados, das 20h às 21h30min, e aos sábados, das 10h às 12h, para iniciantes.

Essa foi a terceira edição da competição RTMSH, organizada pelo Rothma Crew, todas em Caxias do Sul. Em duas delas, o idealizador do projeto Semente Conquista, Hood, participou como DJ do evento.

Confira fotos dos atletas na competição: