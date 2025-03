Caxias acerta contratação de volante que conquistou acesso à Série B no ano passado

Paulinho Curuá se apresentou nesta terça-feira (18). Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O Caxias acertou a primeira contratação visando a Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do volante Paulinho Curuá, de 27 anos. O jogador já realizou os exames médicos e se apresentou nesta terça-feira (18) no Estádio Centenário.

O volante estava emprestado pelo Remo ao Grêmio Prudente, na disputa do Paulistão A-2, e será reemprestado ao Caxias. Além desses dois clubes, o meio-campista já defendeu São Raimundo-AM, Central-PE, Tapajós-PA, Carajás-PA, Tuno Luso e São Raimundo-PA.

Nesta temporada, defendeu o Grêmio Prudente, foram 13 jogos, sendo 10 como titular na campanha do time paulista que foi eliminado na primeira fase da competição. No Remo, no ano passado, atuou em 25 partidas (17 na Série C), e conquistou o acesso para a Série B.

Paulo Tadeu Viana Martins nasceu em Curuá, cidade do interior paraense, com aproximadamente 15 mil habitantes e que fica às margens do Rio Amazonas, próxima à divisa entre os territórios amazonense e do Pará.