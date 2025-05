Ouça os gols da vitória do Caxias sobre o Retrô pela Série C

O Caxias venceu o Retrô, por 2 a 1, no Estádio Centenário, neste domingo (11), pela quinta rodada da Série C de 2025. Os gols grenás foram de Claudinho (contra) e Willen Mota.

Atrelado à outros resultados, os gaúchos podem terminar a rodada como líderes no campeonato. Com mais de 3.500 torcedores, o time grená segue invicto em casa pela terceira divisão. Com o atual técnico Júnior Rocha, o Caxias tem 100% de aproveitamento.