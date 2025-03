Conheça o volante e o atacante que estão encaminhados com o Caxias para a Série C

Paulinho Curuá defendeu o Remo no ano passado e conquistou o acesso à Série B. Samara Miranda / Ascom Remo / Divulgação

O Caxias busca reforços para o elenco que irá disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, a partir do mês de abril. O departamento de futebol encaminhou os primeiros nomes. Um volante e um atacante estão acertados, faltando a realização dos exames e a oficialização do clube.

O primeiro nome é Paulinho Curuá, 27 anos, volante que estava emprestado pelo Remo ao Grêmio Prudente, na disputa do Paulistão A-2. Além desses dois clubes, o meio-campista já defendeu São Raimundo-AM, Central-PE, Tapajós-PA, Carajás-PA, Tuno Luso e São Raimundo-PA.

Neste ano, pelo Grêmio Prudente, foram 13 jogos, sendo 10 como titular na campanha do time paulista que foi eliminado na primeira fase da competição. No Remo, no ano passado, atuou em 25 partidas (17 na Série C), e conquistou o acesso para a Série B.

Paulo Tadeu Viana Martins nasceu em Curuá, cidade do interior paraense, com aproximadamente 15 mil habitantes e que fica às margens do Rio Amazonas, próxima à divisa entre os territórios amazonense e do Pará.

E pro ataque?

Andrew defendeu o Figueirense entre 2021 e 2023. Patrick Floriani / FFC / Divulgação

Outro nome que está encaminhado com o Caxias é o atacante Andrew, 28 anos, que estava no Floresta-CE. Ele é um extrema que atua preferencialmente pelo lado direito. O jogador surgiu nas nas categorias de base do Criciúma em 2014 e lá permaneceu até 2020, com 116 jogos e 13 gols.

Natural de Nova Iguaçu-RJ, ele também defendeu, com rápidas passagens, o Paraná e o Brusque. No Figueirense ficou entre 2021 e 2023, com 84 partidas e nove gols. No ano passado, foi para a Inter de Limeira, com 11 jogos e um gol. No mesmo ano se transferiu para o Floresta. O atacante enfrentou o Caxias, no dia 30 de junho, na derrota grená por 2 a 1, no Ceará. Ele começou como titular e foi substituído na segunda etapa.

Além desses nomes, o Caxias ainda busca no mínimo mais dois atacantes para a disputa da Série C. O início da competição nacional está previsto para o final de semana do dia 13 de abril, diante do Floresta, no Estádio Centenário.