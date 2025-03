Caxias leva virada do Criciúma em jogo-treino preparatório para a Série C

Nicholas marcou o gol da equipe grená. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

No primeiro jogo-treino da intertemporada em preparação para a Série C do Brasileiro, o Caxias perdeu para o Criciúma por 2 a 1, na tarde deste domingo (16). O teste, com dois tempos de 45 minutos, foi realizado no CT Antenor Angeloni, do time de Santa Catarina.

O técnico Luizinho Vieira, mais uma vez, teve uma série de desfalques. O volante Vini Guedes, com uma torção no tornozelo, os laterais Ronei e Kelvin e o atacante Gabriel Lima, com desconforto muscular, foram preservados. O meia Tomas Bastos foi outra baixa.

A equipe grená iniciou a atividade com Victor Golas; Thiago Ennes, Alisson, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Cuiabá, Mantuan, Nicholas e Calyson; Iago e Richard. Na primeira etapa, o Caxias acabou vencendo por 1 a 0, com gol de falta de Nicholas.

Na segunda etapa, Ainda entraram o goleiro Matheus Emiliano, os zagueiros Alan, Carlos Henrique e Douglas, e os volantes Paulinho e Lorran. O Criciúma chegou a virada e venceu o teste por 2 a 1. Gabriel Novaes e Gabriel Barros, de pênalti, marcaram para o Tigre, que utilizou uma equipe alternativa, com atletas que vinham com baixa minutagem.

O Caxias espera confirmar novos amistosos para as próximas semanas. O técnico Luizinho Vieira terá ainda pouco menos de 30 dias até a estreia na Série C diante do Floresta, no dia 12 ou 13 de abril, no Estádio Centenário.