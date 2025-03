Caxias confirma segundo jogo-treino em preparação para a Série C 

Técnico Luizinho Vieira prepara o time grená para a Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias realiza, no próximo sábado (22), às 10h30min, um jogo-treino diante do Sindicato dos Atletas profissionais. O duelo será no CT Baixada Rubra, sem presença de público.

Esse será o segundo teste da intertemporada para a Série C do Campeonato Brasileiro. No domingo (16), o time grená perdeu para o Criciúma por 2 a 1. O teste, com dois tempos de 45 minutos, foi realizado no CT Antenor Angeloni, do time de Santa Catarina.

A equipe grená não contou com Ronei, Kelvyn, Gabriel Lima, Welder e Tomas Bastos. A formação que iniciou teve: Victor Golas; Thiago Ennes, Alisson, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Cuiabá, Mantuan, Nicholas e Calyson; Iago e Richard.