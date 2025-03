Meia do Caxias avalia teste contra o Criciúma: "Foi um time que nos trouxe muitas dificuldades"

Nicholas fez o gol da equipe grená no jogo-treino deste domingo. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

O Caxias realizou na tarde deste domingo (16), no CT do Criciúma, o primeiro teste da intertemporada. Na preparação para a Série C, o Grená acabou derrotado, de virada, pelo Tigre por 2 a 1.

O time de Luizinho Vieira teve uma série de desfalques, incluindo Vini Guedes, Tomas Bastos e Gabriel Silva. Já o Criciúma atuou com uma equipe alternativa, com atletas que tiveram menor minutagem no Catarinense e na Copa do Brasil.

– Fica uma avaliação positiva, independente do resultado. Acredito que conseguimos acertar várias coisas que treinamos durante a semana. Agora é seguir trabalhando para continuarmos corrigindo os detalhes para nossa equipe chegar forte para a disputa da Série C. Foi um time que nos trouxe muitas dificuldades e mostramos que podemos brigar por esse acesso – destacou Nicholas, autor do gol grená, em cobrança de falta.

O meia também projetou a sequência da preparação grená:

– É continuar trabalhando. Temos de corrigir nossos erros no dia a dia, ouvir o que professor Luizinho tem para nos passar. Teremos outros jogos-treinos, e precisamos nos manter focados no nosso objetivo.