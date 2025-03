Divisão de Acesso do Gauchão terá nova fórmula de disputa em 2025

O Gauchão Série A-2, popularmente conhecido como Divisão de Acesso, terá uma nova fórmula de disputa em 2025. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) realizou na tarde desta segunda-feira (17), o Conselho Técnico da competição. Durante o encontro, realizado na sede da FGF, foram definidos o regulamento e a nova formatação do campeonato, que terá turno único na primeira fase.

Após votação dos representantes dos 16 clubes, ficou definida uma nova fórmula de disputa. Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam em turno único, com os oito melhores se classificando às quartas de final. Os últimos dois colocados serão rebaixados para o Gauchão Série B 2026, a Terceirona Gaúcha. As quartas de final, semifinais e finais serão disputadas em jogos de ida e volta.