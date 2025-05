Inscrições para a 40ª edição da Maratona de Porto Alegre se esgotam

25 mil pessoas correrão as provas no final de semana do dia 7 e 8 de junho.

Em 2025, a Maratona terá premiação de R$ 60 mil aos campeões, no masculino e no feminino, da prova principal. Caso haja quebra do recorde brasileiro (2h11min19s no masculino, com Vanderlei Cordeiro de Lima, em 2002, e 2h31min21s no feminino, com Rumokok Chapkanan, em 2012), mais R$ 100 mil será acrescentado ao prêmio.