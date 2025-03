Juventude se prepara para últimos dois testes antes da estreia no Brasileirão

Elenco voltou aos treinamentos nesta segunda-feira (17). Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A semana ainda não é a de estreia no Brasileirão, mas mesmo assim será de definições importantes para o time do Juventude. O técnico Fábio Matias vai comandar duas atividades contra o Azuris-PR, na sexta-feira (21) e o Criciúma, no sábado (22).

Os dois testes serão determinantes para o encaminhamento da equipe que estreia na Série A diante do Vitória, no dia 29.

— Na sexta-feira, a prioridade é o G2 (Grupo 2 - reservas). Nós vamos dar o máximo possível de carga para eles, sabendo que alguns possivelmente são jogadores que vamos utilizar também no sábado, no G1 (Grupo 1 - titulares). O G1 a gente não utiliza na sexta-feira, para que no sábado possam jogar o máximo possível de tempo, para que a gente consiga dar realmente uma carga muito próxima daquilo que a gente acredita que é necessário para a nossa estreia contra o Vitória em casa — avaliou o técnico Fábio Matias.

Após a participação no Gauchão, o Verdão disputou apenas um jogo-treino diante da equipe sub-20, vencido pelos profissionais pelo placar de 3 a 2. O time iniciou o confronto com: Marcão; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Batalla, Ênio e Gabriel Taliari.

— Importante para nós fecharmos a semana com sete para oito turnos de trabalho intenso. Para nós foi bom, três tempos de 35 minutos, alternamos os jogadores, alguns atletas nós mantivemos 70 minutos, alguns que a gente entende que precisa ter um pouco mais de volume de jogo, e para nós o que menos importa é o resultado — avaliou o técnico alviverde.

As partidas contra o Azuris, na sexta-feira no CT Alviverde, e diante do Criciúma, no sábado, no Alfredo Jaconi, serão com portões fechados, sem a presença de torcedores. O clube ainda irá confirmar, mas a tendência é de que a imprensa só tenha acesso ao jogo da equipe reserva diante dos paranaenses.