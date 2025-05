Lucas Rangel e marido anunciam que serão pais: "Agora seremos três"

Os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley anunciaram que estão esperando o primeiro filho . Nas redes sociais, os jovens divulgaram fotos com imagens de ultrassonografias do bebê.

"Foram idas e vindas em viagens, consultas e visitas com o coração explodindo de alegria, muita ansiedade envolvida e a expectativa de uma nova fase que se inicia”, escreveram.

Segundo o casal, o processo para tornarem-se pais começou ainda no ano passado, em janeiro.

A gestação já está no quinto mês . "Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes e permitiu que acontecesse quando estivéssemos fortes e preparados", completaram os novos papais.

Casamento

Em novembro do ano passado, os influenciadores casaram em uma cerimônia com dress code rígido, no Palácio Tangará, em São Paulo. Enquanto os convidados usavam roupas coloridas, os padrinhos vestiram preto e os noivos, branco.