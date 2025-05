Trump viaja para Arábia Saudita em importante passagem pelo Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partiu nesta segunda-feira (12) rumo à Arábia Saudita naquela que classificou como uma viagem "histórica" pelo Oriente Médio, combinando diplomacia sobre Gaza e Irã com importantes acordos comerciais.

O Air Force One decolou da Base Conjunta Andrews, perto de Washington, para uma viagem que incluirá visitas ao Catar e aos Emirados Árabes Unidos, e possivelmente conversas na Turquia sobre a guerra na Ucrânia.

O conflito entre Israel e o Hamas em Gaza terá grande peso nessa primeira grande viagem do segundo mandato do republicano. Como sinal de avanços, o refém americano-israelense Edan Alexander foi libertado e entregue à Cruz Vermelha justamente quando Trump embarcava no avião presidencial.