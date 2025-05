"A gente vai evoluir", diz técnico do Caxias após terceira vitória consecutiva 

Técnico Júnior Rocha chegou ao terceiro jogo seguido com vitória no Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do técnico Júnior Rocha é 100% na Série C. Dos cinco jogos da equipe na competição, três são com o treinador e todos com vitória. O Grená conseguiu embalar três resultados positivos na sequência diante do Guarani, Figueirense e, neste domingo (11), de virada, 2 a 1, contra o Retrô, no Estádio Centenário.

— Não poderia deixar de agradecer a nossa torcida. No momento mais difícil da partida, onde a gente estava perdendo por 1 a 0, a torcida em momento algum deixou de apoiar os atletas. No final, chegou a arrepiar a torcida organizada cantando. Tenho que ressaltar a entrega, a disciplina, porque no intervalo do jogo o que a gente mais falou é para não desorganizar e seguir aquilo que a gente vem aperfeiçoando — afirmou o que técnico.

Sob o comando de Júnior Rocha, o Caxias já disputou três partidas e demonstrou evolução em relação ao trabalho anterior. No entanto, o técnico não está satisfeito.

— Eu acho que a gente evoluiu do jogo contra o Guarani. A gente evoluiu a parte ofensiva. Não vou prometer, eu estava brincando até com o Setti nas nossas conversas informais. Não vamos ser o Barcelona, mas a gente vai conseguir fazer um jogo de construção melhor, mais agradável de se ver. Aos poucos os atletas vão se aperfeiçoando em cada função nesse jogo posicional — comentou o treinador, que completou:

— Não tem como você jogar um jogo de futebol sem entender o jogo, principalmente a questão da organização ofensiva. Nós precisamos romper aquelas linhas de marcações, precisamos criar a superioridade numérica. Nós temos laterais com uma passagem muito boa. Nós temos meias que conseguem ter esse domínio orientado, mas está faltando uma circulação mais rápida, nós ditarmos o ritmo, porque senão estão lá para o espaço. A gente vai terminar o ano se ajustando aqui, porque a gente quer perfeição, queremos um jogo de melhor construção, respeitando as fases de jogo, iniciação, construção e finalização.

Novamente, o Caxias terá uma semana de preparação até o próximo jogo, domingo (18), às 16h30min, diante do São Bernardo, fora de casa. O objetivo é seguir evoluindo.