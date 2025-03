'Onde me sinto melhor é na aventura', diz Karim Aïnouz em Toulouse

O cineasta brasileiro Karim Aïnouz conclui a montagem de seu último filme, "Rosebush pruning", uma nova produção internacional após "Motel Destino" (2024), uma comédia ácida e erótica, ambientada no Brasil.

Estabelecido em Berlim há cerca de quinze anos, mas sempre disposto a cruzar fronteiras, Aïnouz diz que, aos 59 anos, sente-se bem "na aventura". Ele é um dos nomes estrelados convidados do 37º festival Cinelatino de Toulouse (sudoeste da França), que apresenta uma retrospectiva de sua obra esta semana.

RESPOSTA: "Não saberia dizer, para ser honesto. Talvez em todas as partes. A diferença é a língua. Falo inglês desde os dez anos, morei nos Estados Unidos durante quinze anos, então não é um problema. Mas em um platô, como me sinto melhor, é com a minha língua materna, o português.