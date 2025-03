Ouça os três episódios do especial Fortaleza Alviverde, os 50 Anos do Estádio Alfredo Jaconi

Para marcar os 50 anos da grande reforma do Estádio Alfredo Jaconi, a Rádio Gaúcha Serra transmitiu três episódios do Especial "Fortaleza Alviverde, os 50 anos do Estádio Alfredo Jaconi" durante o programa Show dos Esportes, no 102.7 FM e no aplicativo GZH, opção Serra. Ex-jogador, dirigentes e historiadores foram ouvidos para a elaboração do documentário em áudio, que pode ser lido também no Pioneiro em GZH.